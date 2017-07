Ford-dealers blijven wiet vinden in nieuwe Ford Fusions uit Mexico

Ford heeft een wonderlijk probleem. Amerikaanse dealers blijven maar zakken wiet in hun gloednieuwe Ford Fusions vinden. Die zijn op die manier vanuit Mexico – waar de Fusion wordt geassembleerd – naar de Verenigde Staten gesmokkeld.

In totaal hebben Ford-dealers in Minnesota, Ohio en Pennsylvania zo’n 1,4 miljoen dollar (iets meer dan 1,2 miljoen euro) aan wiet gevonden. De pakketten zaten verstopt bij het reservewiel in volledig nieuwe Ford Fusions. De modellen worden in Hermosillo, Mexico gebouwd en daarna per trein naar de Verenigde Staten vervoerd.

Amerikaanse douane

Kennelijk hebben Mexicaanse smokkelaars de wiet in de Ford Fusions verborgen en is er daarna aan de andere kant van de grens iets misgegaan met het weer verwijderen van de pakketten. Ford werkt samen met de FBI en de Amerikaanse douane om erachter te komen wat er aan de hand is. Het merk zegt al wel te hebben vastgesteld dat de wiet niet in de Ford-fabriek in Hermosillo in de auto’s is gestopt.