Ford Mustang Pony Package: Met een extra snufje retro

Het ontwerp van de Ford Mustang leunt al vrij sterk op vroeger. Maar voor wie dat nog niet ver genoeg (terug) gaat, introduceert Ford het Pony Package.

Het pakket is later dit jaar te bestellen voor de gefacelifte Ford Mustang EcoBoost (niet voor de GT). Het voegt een aantal retrodesignelementen toe aan het uiterlijk van de auto. Het meest opvallende zijn de horizontale lijn en in de grille en de zeshoek om het kenmerkende Mustang-logo.

Daarbij staat de Ford Mustang Pony Package op 19 inch gepolijste lichtmetalen wielen, heeft hij een retrologo op de achterklep, zwarte strepen onder op de portieren en verchroomde raamlijsten. In het interieur zijn vloermatten te vinden met geborduurde logo’s erop.