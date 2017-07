Vernieuwde Ford Mustang krachtiger en sneller

De gefacelifte Ford Mustang kijkt een beetje slaperig uit zijn ogen, maar is wel degelijk bij de les. De Mustang GT gaat nu in minder dan 4,0 seconden naar 60 mph (97 km/h).

Tenminste, als hij is uitgerust met het Performance Package en de automaat met tien verzetten. De Mustang GT heeft een Drag Strip-modus, die de 467 pk en 569 Nm van de 5,0 liter V8 efficiënt aan het asfalt brengt. Zijn voorganger had precies dezelfde motor, maar moest het met 441 pk en 542 Nm doen.

Mustang met handbak

De Ford Mustang 2.3 Ecoboost krijgt er geen vermogen bij, maar wel koppel. Hij levert 314 pk en 475 Nm (was 434 Nm). In Drag Strip-modus zou hij de sprint naar 60 mph (97 km/h) in minder dan 5,0 seconden moeten halen. De Ford Mustang met handbak (zowel Ecoboost als GT) heeft overigens ook de Drag Strip-sprinthulp, maar die is minder snel dan de versie met de tientrapsautomaat.

Prijsverschil

Om het nog even over de prijzen te hebben. In de Verenigde Staten begint de nieuwe Mustang 2.3 Ecoboost straks bij 26.485 dollar (22.750 euro). Ter vergelijking: in Nederland betaal je voor het oude model minimaal 57.610 euro. De Mustang GT is bij ons vrijwel onverkoopbaar, want die moet minstens 112.960 euro opbrengen. In Amerika staat hij voor slechts 35.995 dollar in de prijslijst. Wat dus gewoon 31.000 euro is!