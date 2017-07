Duik in de Prijslijst: Stationwagons voor een prikkie

Stationwagon rijden voor een acceptabele prijs? Dat kan wel, maar er is niet veel keuze. Een duik in de prijslijst geeft een overzicht uit welke modellen je kunt kiezen.

Dacia Logan MCV

Verreweg de goedkoopste stationwagon van Nederland is de Dacia Logan MCV. Die is er namelijk voor prijzen vanaf 12.680 euro. Krijg je dan weinig? Nou, dat valt mee. Zaken als centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare zijruiten vóór en een radio met CD-/MP3-speler, Bluetooth, stuurwielbediening, USB- en 3,5-mm Jack-aansluiting zitten er allemaal in. Maar om een eventuele klachten van kinderen op de achterbank – dat ze het veel te warm hebben – te voorkomen, kun je de instapper beter laten staan. Die heeft namelijk geen airco.

Pack Comfort

Kies op z’n minst voor de Lauréate, die leverbaar is voor 14.180 euro. Of toch niet? Nou, weet dat airco ook optioneel leverbaar is voor de instapversie. Het kost je 495 euro. Wel zo handig. Je kan dus al voor 13.175 euro klaar zijn als je voor de rest niets meer te wensen hebt. De TCe 90-benzinemotor presteert prima en de Dacia rijdt gewoon goed. Niet spannend. Alles is rechttoe, rechtaan. Vooral een voordelige koop dus voor iemand die een ruime auto wenst om van A naar B te rijden.

Renault Clio Estate

Een Renault Clio Estate is er voor prijzen vanaf 16.990 euro. De instapversie van de Clio Estate heeft dezelfde motor als de Dacia. Voor meer power hoef je dus niet voor een Clio te gaan, al levert Renault natuurlijk ook sterkere motoren. De keuze zal vooral afhangen van design en kwaliteitsbeleving. Die zijn bij Renault nu eenmaal hoger dan bij budgetmerk Dacia.

Ook geen airco

Jammer is dat de Clio Estate-instapper – de Life – ook geen airco heeft. Daarom moet je voor de Zen kiezen en die kost alweer 19.090 euro. Althans, zo lijkt het. Wie zijn huiswerk beter doet, ziet dat Renault op de Life optioneel het Pack Essentiel levert. En dat pakket is zoals de naam al doet vermoeden essentieel. Voor 995 euro krijg je namelijk handbediende airco en een R&Go-multimediasysteem met touchscreen. Zeker de moeite waard dus. Al met al kun je voor 17.985 euro klaar zijn.

Skoda Fabia Combi

Een Skoda Fabia Combi kost minimaal 16.390 euro en is dus iets goedkoper dan de Renault. Maar laat je daar niet door leiden, want je doet ook een flinke stap achteruit wat betreft vermogen. De Fabia Combi heeft namelijk standaard een 1.0 Greentech-driepitter met 75 pk. En je raadt het al: airconditioning schittert ook in deze instapversie, Active genaamd, door afwezigheid.

1.0 TSI

De veel fijnere 1.0 TSI Greentech met 95 pk is er voor prijzen vanaf 18.690 euro. Skoda levert die meteen als Ambition en die heeft wel standaard airco plus een fijn 5-inch touchscreen. Is airco leverbaar op de Active? Zeker. Bij het Comfort Pakket – kost 1.190 euro – is airco inbegrepen, evenals een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Tel 16.390 euro plus 1.190 euro bij elkaar op en je komt uit op een bedrag van 17.580 euro. Wees slim. Verwen jezelf en betaal 1.110 euro bij voor een Ambition. Je hebt dan niet alleen meer uitrusting, maar ook die fijnere 1.0 TSI.