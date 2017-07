Groot-Brittannië: Brandstofmotoren vanaf 2040 verboden

Groot-Brittannië doet de brandstofmotor in de ban. Althans, gedeeltelijk. Want vanaf 2040 mogen er alleen nog volledig elektrische auto’s en hybrides met een benzinemotor worden verkocht. Geen benzineauto’s, diesels en hybrides met een dieselmotor meer dus.

De maatregel is onderdeel van een uitgebreid plan om de luchtkwaliteit in Groot-Brittannië te verbeteren, aldus milieuminister Michael Gove. Tien jaar na 2040 wil de Britse overheid ook alle nog overgebleven benzine- en dieselauto’s van de weg hebben. Frankrijk en Noorwegen kondigden eerder soortgelijke plannen aan. Frankrijk houdt net als Groot-Brittannië vast aan 2040. Noorwegen wil al in 2025 een verbod.

Voortijdig overlijden

In totaal trekt de Britse regering ongeveer 3,5 miljard pond uit om de luchtvervuiling terug te dringen. Er komen bijvoorbeeld meer fiets- en wandelpaden, meer drempels, meer bussen op alternatieve brandstoffen en ‘slimme’ stoplichten om de doorstroom te verbeteren. Uit een officieel onderzoek blijkt dat er jaarlijks zo’n 40.000 Britten voortijdig overlijden als gevolg van vervuilde lucht.