Het autonieuws van week 26

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Autovisie Vlog: Werner Budding rijdt de Kia Stinger

Duizenden testkilometers heeft de Kia Stinger over de Nürburgring gereden. Dan is het eigenlijk alleen maar logisch dat de auto ook daar geïntroduceerd wordt. Autovisie-testredacteur Werner Budding stapt achter het stuur van Kia’s 370 pk sterke topmodel.

De complete nieuwe BMW X3

De nieuwe BMW X3 is écht nieuw. BMW heeft zelfs de beroemde, historische Hofmeister-knik uit het maatpak gestreken. BMW stelt de nieuwe X3 half september op de IAA-autoshow in Frankfurt voor en zal kort daarna met de verkoop van de SUV starten.

Autovisie TV: Door Oman in de Audi RS3 Limousine (2017)

Al jaren is er een wapenwedloop gaande tussen Mercedes-AMG en Audi Sport GmbH. Met de vernieuwde Audi RS3 heeft Audi voorlopig weer de sterkste ‘hot hatch’ in handen. Maar wacht eens, die hete hatchback is er nu ook als sedan: de RS3 Limousine!

B-segment SUV van Seat: de Arona

Na jarenlang van twijfel heeft Seat de SUV-smaak flink te pakken. Vorig jaar verscheen al de Ateca in het C-segment. Nu maakt Seat zich op voor zijn Compact SUV: de Seat Arona.

Dit is de nieuwe Aston Martin Vantage

Eind volgend jaar valt het doek voor de huidige Vantage en dit is het model dat hem opvolgt. Weliswaar zijn dit niet de eerste foto’s van Aston Martins instapmodel, de hier getoonde afbeeldingen komen van een patentbureau waar Aston Martin de sportcoupé heeft geregistreerd.

Eerste testnotities: Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet (2017)

De wind door de haren en de zon op je gezicht, de nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet moet cabriorijden weer net een beetje aangenamer maken. En dat niet voor twee personen, maar voor vier. We rijden ‘m aan de voet van de Mont Blanc.

Jaguar XE SV Project 8: een monster is los…

Ziet eruit als een concept car, deze monsterlijke Jaguar XE SV Project 8, maar deze krankzinnige supersedan is gewoon te koop.

Aston Martin DB11 V8 heeft een AMG-hart

Wie zegt dat Aston Martin niet aan de minderbedeelden denkt? Speciaal voor de ‘gewone’ rijken, die geen DB11 met twaalfcilinder kunnen betalen, introduceert het merk deze DB11 V8.

Duik in de prijslijst: GTI’s in het B-segment

Ze bestaan nog: sportieve hot hatchbacks in het B-segment. Waar kun je uit kiezen? Welke auto is het goedkoopst? En welke auto doet de grootste aanslag op je portemonnee? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

Maserati GranTurismo en GranCabrio opgefrist, alweer

Maserati introduceert de opgefriste versie van de GranTurismo en GranCabrio om het leven van de twee Italiaanse sportauto’s nog wat langer te rekken. Aan de aandrijflijn is niet gesleuteld, gelukkig maar.

Livestream: Goodwood Festival of Speed (29 juni tot 2 juli)

Iedere rechtgeaarde petrolhead moet eens in zijn leven een pelgrimstocht maken naar het Goodwood Festival of Speed. Voor wie er dit jaar in ieder geval niet bij kan zijn, is er gelukkig een livestream.

Aston Martin Vulcan AMR Pro: van extreem naar extremer

Op het Goodwood Festival of Speed introduceert Aston Martin de Vulcan AMR Pro. Alsof de ‘gewone’ Vulcan niet al extreem genoeg is.

Eerste testnotities: Smart Fortwo Electric Drive Cabrio (2017)

Helemaal één met de natuur, of natuurlijk met de stad. Dat is het idee achter de Smart ForTwo Electric Drive Cabrio. Zonder motorgeluid en met alleen een beetje bandengeluid biedt hij een heel nieuwe cabriobeleving, toch?

Porsche op elektrische toer

In 2023 moet de helft van de jaarlijkse Porsche-productie uit elektrische auto’s bestaan. Die uitspraak heeft Porsche-directeur Oliver Blume gedaan, lees maar.

Porsche 911 GT2 RS: dit is hem!

De officiële specificaties van de 911 GT2 RS zijn nog niet bekend. Naar verluidt krijgt de meest extreme 911 van het moment een 3,8 liter twinturbo zescilinder boxermotor met waterinjectie. Het vermogen zou richting de 700 pk gaan. Dit zijn de eerste gelekte foto’s.