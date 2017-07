Historische McLarens ontmoeten elkaar in Louwman Museum

“Een collectie McLarens die je nooit meer bij elkaar zult zien.” Zo omschreef directeur Ronald Kooyman de verzameling McLarens die momenteel in het Louwman Museum te zien is.

Voor de opening van de tentoonstelling was niemand minder dan Amanda McLaren uit Groot-Brittannië overgekomen. De dochter van Bruce McLaren was zichtbaar onder de indruk van de collectie auto’s. Amanda werkt sinds enkele jaren bij McLaren in Woking, waar ze rondleidingen en evenementen organiseert. Haar vader was de grondlegger van McLaren. Hij verongelukte in 1970 tijdens een test op het circuit van Goodwood,

Met dank aan BMW AG, Daimler AG, McLaren Automotive en een aantal privéverzamelaars heeft het Louwman Museum de zestien sportwagens en racewagens bij elkaar kunnen brengen. Alle getoonde racewagens hebben een verhaal, of het nu de McLaren F1-racewagen van Ayrton Senna, de kampioenauto van Lewis Hamilton of de F1 GTR uit de 24 uur van Le Mans 1996 is.

De racewagens worden uiteraard vergezeld door de straatauto’s die McLaren sinds 2011 bouwt, zoals de MP4-12C, de 675LT en de fonkelnieuwe 720S. De ontmoeting van de sport- en racewagens duurt nog tot en met 27 augustus. Daarna komen de auto’s vermoedelijk nooit meer in deze vorm bij elkaar. Het Louwman Museum is gevestigd in Den Haag en is met uitzondering van maandag dagelijks geopend.

Foto’s Noël van Bilsen