Hoe duur maak jij de Porsche 911 GT2 RS?

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is duur met een hoofdletter D. Hij kost in de basis 354.300 euro, maar dat bedrag kan in de configurator met slechts een paar muisklikken op meer dan vier ton (!) worden gezet. Probeer maar.

Eerst wat feitjes: De Porsche 911 GT2 RS haalt 700 pk en 750 Nm uit een 3,8 liter twinturbo zes-in-lijn. Hij geeft die onaardse krachten via een zeventraps PDK-automaat door aan alleen de achterwielen. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,8 seconden. De topsnelheid van de 1470 kilogram wegende 911 GT2 RS ligt op 340 km/h.

Weissach-pakket voor 31 mille

Dat gewicht kan echter met 30 kilogram naar beneden als je het Weissach-pakket bestelt. Goedkoop is dat echter niet. Want het volledige Weissach-pakket kost… schrik niet… 31.114 euro. Daar kun je dus ook gewoon een hele fijne Volkswagen Polo GTI voor kopen. En dan houd je nog ongeveer 1500 euro over ook.