Niet voor ons: De kersverse Honda Accord

Dit is de nieuwe Honda Accord. En in tegenstelling tot de nieuwe Civic blijft de Accord een beetje conservatief gestileerd. Hij heeft een uitgesproken neus en een lichte coupélijn, maar daarmee houden de frivoliteiten wel op.

Relevant voor ons is hij niet, want de Accord is hier al een aantal jaren niet meer leverbaar. In de Verenigde Staten en in Azië is de grote Honda echter nog steeds een groot succes. De Accord Coupé komt niet terug, volgens Honda. Vandaar misschien dat de sedanversie een wat fastbackachtig uiterlijk heeft meegekregen.

Atkinson-motor

De Accord V6 heeft ook het veld moeten ruimen. Het zijn vanaf nu alleen nog maar vierpitters die de klok slaan. Er is een 1,5 liter turbomotor met 192 pk, een 2,0 liter turboblok met 252 pk (gebaseerd op de krachtbron van de Civic Type R) en een hybride aandrijflijn die een 2,0 liter Atkinson-motor koppet aan een elektromotor.