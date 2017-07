Hong Kong schaft subsidie af, Tesla-verkopen storten in

Hong Kong was een belangrijkste markt voor Tesla, maar sinds april heeft het merk er geen enkele auto meer verkocht. Waarom? Omdat de regering de subsidie op elektrische auto’s deels heeft afgeschaft.

Dat betekent dat een Tesla Model S 60 sinds 1 april niet langer 570.000 Hong Kong dollar (HKD) kost (ruim 64.000 euro), maar 925.500 HKD (net geen 104.000 euro). Kopers die voor de eerste keer een elektrische auto kopen, krijgen nog wel subsidie, maar de hoogte daarvan is naar beneden bijgesteld tot maximaal 97.500 HKD (bijna 11.000 euro). De overheidsmaatregel geldt sowieso tot en met volgend jaar maart.

Precies nul

Afgelopen maart werden in Hong Kong nog snel 2939 nieuwe Tesla’s op kenteken gezet (kopers wisten dat de subsidie zou worden afgeschaft). In de maanden april en mei waren dat er precies nul! Tegenover Quartz zei Tesla: “Hong Kong blijft een belangrijke markt voor Tesla. Wij verkopen er ieder kwartaal opnieuw auto’s. […] Nu onze modellen bijna twee keer zo duur zijn geworden, is het logisch dat de verkopen in eerste instantie inzakken.”