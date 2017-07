Hyundai i30 Fastback: Vijfdeurs coupé uit het Verre Oosten

Een Hyundai A7 Sportback, 6 Serie Grand Coupé of CLS, maar dan in het compacte segment. De i30 Fastback is een vijfdeurs coupé. Volgens Hyundai de eerste in zijn klasse.

In vergelijking met de vijfdeurs Hyundai i30 is de i30 Fastback 30 mm lager (1425 mm) en 115 mm langer (4455 mm). Hij heeft een lange motorkap, een duidelijk aflopende daklijn en een opstaand spoilerrandje op de achterklep. Zijn wielophanging is 15 procent stijver en zijn carrosserie ligt 5 mm lager. Hyundai gaat er prat op dat de i30 Fastback (net als de i30 N) is ontwikkeld op de Nürburgring.

Benzine- en dieselmotoren

Het motorengamma komt overeen met dat van de i30 en de i30 Wagon. Dus zijn er twee turbobenzinemotoren: een 1.4 T-GDI met 140 pk en een 1.0 T-GDI met 120 pk, die beide aan een handgeschakelde zesbak zijn gekoppeld. De 1.4 T-GDI is optioneel leverbaar met een zeventraps DCT-automaat. Er komt ook nog een 1.6 CRDi-turbodiesel op de markt, in twee sterkten: 110 pk en 136 pk. Beide zijn te bestellen met een handbak of een automaat.