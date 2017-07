Hyundai trapt sportieve N-label af met 250 pk sterke i30 N

Hyundai’s nieuwe performancelabel heet N. Waarom? Omdat het eerste product ervan – deze i30 N – op de Nürburgring en in Namyang, Zuid-Korea is ontwikkeld. Oh, en omdat de letter N op een chicane lijkt. Geen grap.

Om maar gelijk met het belangrijkste te beginnen. De Hyundai i30 N wordt aangedreven door een nieuw ontwikkelde 2,0 liter turbobenzinemotor. Hij is er in twee vermogensvarianten. In de standaard i30 N levert hij 250 pk en in de i30 N Performance 275 pk. Het koppel van beide uitvoeringen is gelijk (353 Nm) en ook de topsnelheid is hetzelfde (250 km/h). De i30 N gaat in 6,4 seconden van stilstand naar 100 km/h. De Performance-versie snoept daar nog 0,2 seconden vanaf. Beide modellen hebben een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving.

De Hyundai i30 N adverteert zijn prestaties met agressiever ogend bumperwerk, een frontsplitter, een achterspoiler, dubbele uitlaatpijpen, een driehoekig derde remlicht en rode remklauwen. Daarbij ligt de i30 N 4 tot 8 mm lager bij het asfalt dan een gewone i30 en rolt hij op 18 inch (i30 N) of 19 inch (i30 N Performance) lichtmetalen wielen. De i30 N Performance heeft verder een actief uitlaatsysteem, een Electronic Limited Slip Differential en grotere remmen.

In het interieur vinden we uiteraard sportstoelen terug (bekleed met stof of leer en suède), een sportstuur en de nodige N-logo’s. Links van het stuurwiel zitten de knoppen waarmee de rijmodus geselecteerd kan worden. Er is keuze uit Normal, Sport en Eco. De N-modus (met launch control) zit dan weer rechts van het stuur, onder een knop met daarop een zwartwit geblokte vlag. Het stikwerk in de cabine past bij de carrosseriekleur Performance Blue (bekend van de i20 WRC).

De Hyundai i30 N komt eind 2017 op de Europese markt. Hij is dan te bestellen in één van zes carrosseriekleuren: het eerder genoemde Performance Blue, Clean Slate, Polar White, Micron Grey, Phantom Black en Engine Red. De i30 heeft onder meer elektronisch geregelde dempers, motorgeluid dat via de speakers in het interieur wordt versterkt, smartphoneconnectiviteit en een hele verzameling elektronische waakhonden, zoals Autonomous Emergency Braking, Driver Attention Alert en Lane Keeping Assist System.