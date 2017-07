Iedereen kan een McLaren F1-opvolger kopen

Iedereen kan een McLaren BP23 kopen. Nou ja, bijna iedereen… Ten eerste moet je beschikken over een banksaldo van tenminste 2,3 miljoen euro. Ten tweede, de oplage van de fonkelnieuwe hypercar is gelimiteerd. De fabrikant heeft echter niet gekeken naar hoe trouwe McLaren-fans kopers eigenlijk zijn.

Het oplagecijfer van McLarens nieuwe hypercar mag dan gelijk zijn aan het aantal gebouwde F1’s, de auto is niet alleen aan de F1-bezitters verkocht. “We hebben de eigenaren van een McLaren F1 over onze plannen voor een nieuwe hypercar verteld, maar het is geen vereiste om een F1 te bezitten om de BP23 (codenaam, red.) te kopen”, legt David Gilbert, Regional Director Europe, uit. Volgens Gilbert zijn er onder de gefortuneerde kopers van de BP23 zelfs personen die nog geen McLaren bezitten. “Dat was geen vereiste”, zegt Gilbert. “We kennen verhalen over andere merken dat je voor de aanschaf van een gelimiteerde uitgave een x-aantal modellen van het merk moet bezitten. En dat je bij de aanschaf van een limited edition andere modellen erbij moet kopen. Zo zijn wij niet. Wij zijn respectvol naar onze klanten, waar we een leuke band mee willen opbouwen.”

Volgens Gilbert is de oplage van de 2,3 miljoen euro (exclusief belastingen) kostende BP23 in gelijke porties verdeeld over Noord-Amerika, Europa en Azië. De eerste auto wordt in 2019 aan de klant afgeleverd. McLaren zal elk exemplaar naar de persoonlijke wensen van de koper bouwen.