Hoe oefen je een ‘barrel roll’ met een Jaguar E-Pace?

Om nog even terug te komen op die spectaculaire ‘barrel roll’ van de Jaguar E-Pace. Daar is ontzettend veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Zie hier hoe Jaguar de recordbrekende stunt heeft opgezet en geoefend.

Twee weken geleden kurkentrekkerde Jaguar zichzelf naar de recordboeken. De E-Pace draaide 270 graden om zijn lengteas in een sprong van 15,3 meter. Jaguar heeft computerprogramma’s gebruikt om de recordpoging heel precies te berekenen, maar er moest natuurlijk ook geoefend worden met echte auto’s.

Autonome Evoque

In eerste instantie stuurde Jaguar een autonome Land Rover Evoque over de schans en richting een enorm luchtkussen. Daarna was het de beurt aan stuntman Terry Grant, die in deze video zegt dat de sprong er heel spectaculair uitziet, maar eigenlijk best te doen is. Voor hem misschien, want vooral die klap van de landing ziet er naar uit.