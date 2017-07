Jaguar XJR 575 maakt stilletjes zijn debuut op Goodwood

Jaguar speelt een spelletje. Het merk laat doodleuk een gecamoufleerde XJR zien op het Goodwood Festival of Speed en zegt er vervolgens eigenlijk niets over. Het is de Jaguar XJR 575 met… jullie raden het al… 575 pk.

Hoe weten we dat? Omdat er op de wrap van de XJR in koeienletters meerdere keren 575 staat afgebeeld. Dat betekent dus dat de XJR 575 precies 25 pk sterker is dan de standaard XJR, die 550 pk en 680 Nm uit een 5,0 liter supercharged V8 haalt. De huidige Jaguar XJR haalt daarmee een topsnelheid van 280 km/h en gaat in 4,6 seconden van stilstand naar 100 km/h.

Waarschijnlijk moeten we de XJR 575 zien als een soort uitzwaai-XJ. De grote Jaguar is nu acht jaar oud en aan vervanging toe. Daarmee is hij bijna een jaar ouder dan de Audi A8, die dit jaar wordt afgelost. De XJR 575 wordt in ieder geval geen goedkope jongen. Want de 550 pk sterke XJR staat nu al voor 200.170 euro in de Nederlandse prijslijsten.