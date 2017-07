Jaguar XJR575: Vernieuwde XJ krijgt topmodel met 575 pk

De XJ moet nog even mee, dus heeft Jaguar er een update tegenaan gegooid. Het spannendste nieuws komt in de vorm van de 575 pk sterke Jaguar XJR575.

Die laatste vervangt de Jaguar XJR (550 pk en 680 Nm) en haalt 575 pk en 700 Nm uit zijn 5,0 liter supercharged V8. De XJR575 sprint naar 100 km/h in 4,4 seconden (XJR: 4,6 seconden) en dendert door naar een top van 300 km/h (XJR: 280 km/h). Hij is leverbaar in één van twee kleuren: Velocity Blue of Satin Corris Grey. De XJR was alleen te krijgen als Standard Wheelbase-model, maar de XJR575 kan ook worden besteld als Long Wheelbase.

Na de update zijn er nog slechts twee andere motoren beschikbaar voor de Jaguar XJ. De 240 pk leverende 2,0 liter viercilinder moet het veld ruimen. De 3,0 liter V6 (340 pk / 450 Nm) en de 3,0 liter V6 turbodiesel (300 pk / 700 Nm) blijven over. Beide zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat. De diesel heeft achterwielaandrijving, de benzine-V6 is uitgerust met vierwielaandrijving.

Verder heeft Jaguar een aantal technologische verbeteringen doorgevoerd. Er is een groter scherm voor het infotainmentsysteem (nu met 4G en wifi) en de XJ heeft nu meer elektronische assistenten, zoals Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist en Adaptive Cruise Control met Queue Assist (in de file volgt de auto semiautonoom zijn voorligger).

De vernieuwde Jaguar XJ komt in Nederland op de markt als Luxury, Premium Luxury, R-Sport en XJR575. De uitrustingsniveaus Portfolio en Autobiography zijn alleen bestemd voor de XJ Long Wheelbase. De XJ is er vanaf eind dit jaar. Hij kost dan minimaal 103.330 euro. De XJR575 moet minstens 204.150 euro opbrengen.