Kia Stinger komt toch naar Nederland

Een sportieve Kia die mikt op de BMW 3 Serie en onder meer leverbaar is met een 3,3 liter V6. Is daar markt voor in Nederland? Kia moest er even over nadenken, maar is tot een beslissing gekomen. Ja, de Kia Stinger komt naar hier.

Welke motorvarianten Kia in Nederland gaat leveren en wat ze moeten kosten, is nog niet bekend. Wel meldt het Koreaanse merk dat de eerste Stingers in het vierde kwartaal van dit jaar bij de dealers staan.

“De Kia Stinger met V6 is de allersnelste Kia ooit”

In andere Europese landen is de Kia Stinger leverbaar met een 2,0 liter viercilinder turbomotor (255 pk, 353 Nm), een 2,2 liter viercilinder turbodiesel (200 pk, 440 Nm) of een 3,3 liter twinturbo V6 (330 pk, 510 Nm).

Die laatste is de allersnelste Kia ooit. Hij sprint in 4,9 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt uiteindelijk een topsnelheid van 270 km/h. Alle versies van de Stinger hebben een achttraps automaat, die de aandrijfkrachten aan de achterwielen of aan alle vier wielen doorgeeft.