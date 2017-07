Land Rover ziet eigen Bentayga-concurrent wel zitten

De huidige Range Rover is natuurlijk luxe genoeg, maar komt net niet aan het niveau van de Bentley Bentayga. Dus lijkt het Land Rover wel wat om nog een stapje hoger te gaan. Met een nieuw model boven de Range Rover.

Althans, dat is wat Gerry McGovern, designbaas bij Land Rover, tegen Automotive News zei. “Waarom niet?”, antwoordde hij op de vraag of er een Land Rover-vlaggenschip boven de Range Rover zou kunnen komen. “De prijzen van de Range Rover beslaan al een behoorlijk groot gebied, dus de stap naar de Bentayga is niet zo heel groot.”

McGovern denkt dat een Range Rover in het topsegment nog succesvoller kan zijn dan de Bentayga is. “Bentley heeft in die marktsector niet de authenticiteit en de geschiedenis”, aldus de ontwerper. “En die heeft Range Rover zonder twijfel.” Toch doet de Bentayga het uitstekend. Bentley verkocht vorig jaar het recordaantal van 11.023 auto’s. De helft daarvan waren Bentayga’s.

Land Rover heeft nu vier Range Rover-modellen: de Evoque, de Sport, de Velar en de Range Rover. McGovern wil het liefst meer modellen op de markt brengen, ook al verschillen ze qua grootte niet zoveel van elkaar. “Ik denk dat het niet uitmaakt als twee Range Rovers precies even groot zijn. Als ze twee verschillende persoonlijkheden hebben, zullen ze aantrekkelijk zijn voor verschillende klanten.”