LEVC TX: De Londense ‘black cab’ wordt groen

De London Taxi Company heet niet langer de London Taxi Company. De naam is veranderd in London Electric Vehicle Company (LEVC), want de nieuwe ‘black cab’ – de LEVC TX – verstookt niet langer diesel, maar loopt deels op elektriciteit.

De LEVC TX is een plug-in hybride geworden. Hij kan in theorie ongeveer 112 kilometer ver komen op zijn batterij. Daarna slingert de TX zijn 1,3 liter benzinemotor aan, die als aggregaat functioneert. Hierdoor kan de taxi op een lading / tank ruim 640 kilometer ver komen. Zijn batterijen zijn in 2 uur van leeg naar bijna vol te laden. Of zelfs in 20 minuten als de TX aan een hele snelle lader wordt gekoppeld. Volgens de LEVC – die eigendom is van de Chinese Volvo-eigenaar Geely – bespaart de TX zijn bestuurders zo’n 100 pond per week (113 euro) in vergelijking met de huidige dieseltaxi’s.

De auto is voor een groot deel uit aluminium opgetrokken, zodat het hoge gewicht van de batterij enigszins gecompenseerd wordt. Hoe zwaar de TX is, meldt de LEVC niet. Daarbij zou de taxi iets ‘luxer’ zijn dan zijn voorgangers. Er zijn minder trillingen, er is minder lawaai, er is wifi aan boord en er zijn oplaadpunten in de cabine voor mobiele telefoons. De TX biedt plaats aan zes passagiers. Eind 2020 moeten er in Londen zo’n negenduizend ‘zero-emissions’ taxi’s rondrijden. Vanaf 2018 is het in de Engelse hoofdstad verplicht voor taxi’s om een deels elektrische aandrijving te hebben.