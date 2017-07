Prototype Lucid Motors Air haalt top van 378 km/h

In april berichtten we dat de elektrische Lucid Motors Air een topsnelheid van 350 km/h had gehaald. Dat was echter begrensd. Nu heeft Lucid Motors de elektronische waakhond eraf gehaald en de hogesnelheidsrun nog een keer geprobeerd.

De snelheidsmeter stopte dit keer bij 378 km/h! Echter, zo hard als dit prototype gaat, gaat de productieversie van de Air niet. De auto waarmee de hogesnelheidsrun werd uitgevoerd was immers verregaand gestript, voorzien van een rolkooi en uitgerust met allerlei aerodynamische aanpassingen (en voor nood een remparachute).

Het is overigens de vraag wanneer Lucid Motors de eerste Airs gaat bouwen. Dat zou eerst in 2018 gebeuren, maar dat is nu uitgesteld naar 2019 en mogelijk naar later. Lucid Motors heeft namelijk nog geen fabriek. Het bedrijf wil die bouwen in de Amerikaanse staat Arizona, maar heeft wat moeite met het bij elkaar sprokkelen van genoeg geld.

Vanaf 52.500 dollar

Als de Air uiteindelijk op de markt komt, zou hij in de Verenigde Staten een prijskaartje vanaf 52.500 dollar moeten krijgen (ruim 45.000 euro). Het basismodel krijgt 400 pk en een actieradius van bijna 390 kilometer. De krachtigste Air moet 1000 pk aan het asfalt brengen en komt op een volle batterij ongeveer 640 kilometer ver.