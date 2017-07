‘Lucid Motors zou overname door Ford willen’

Niet alleen de Lucid Motors Air heeft er flink de vaart in, ook de fabrikant zelf gaat hard. Hard door het geld heen, bedoelen we dan, want Lucid Motors heeft zoveel kapitaal nodig dat het merk Ford zou hebben benaderd voor een overname.

Volgens Automotive News heeft Lucid Motors de Amerikaanse bank Morgan Stanley ingehuurd om meer kapitaal te vinden. Dat heeft de fabrikant nodig om de Air verder te ontwikkelen en een fabriek voor dat elektrische model neer te zetten. Lucid Motors zou daarbij ook Ford hebben benaderd over een mogelijke overname. Ford is naar verluidt niet geïnteresseerd.

