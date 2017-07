McLaren 720S vliegensvlug uit de startblokken

Slecht nieuws voor iedereen die nog dit jaar een McLaren 720S op de oprit wil hebben, maar zijn order nog niet heeft getekend. De sportcoupé is volgens de fabrikant voor heel 2017 uitverkocht!

McLaren heeft namelijk al 1.500 orders voor de 720S mogen ontvangen en daarmee zit de productielijn in het Engelse Woking dus vol. Nu weten we natuurlijk wel dat een autobouwer de demonstratie-auto’s en voorraadauto’s van dealers ook als ‘verkocht’ ziet, ondanks dat de dealerbedrijven voor die auto’s nog een klant moet zoeken. Dus wie per se dit jaar wil rijden, heeft nog een kans om dat ook daadwerkelijk te realiseren als er op dit moment nog geen koop is beklonken.

Succesvol

Met 1.500 orders in de portefeuille mag je de 720S een groot succes noemen. Van zijn voorgangers MP4-12C en 650S werden respectievelijk afgerond 3.400 en 3.600 exemplaren gebouwd, wat dus betekent dat de 720S net na de productiestart al op de helft van het verkoopvolume van zijn voorgangers zit. En zowel de MP4-12C als de 650S werden een kleine vier jaar lang verkocht!

De 720S is voor 95% nieuw. Autovisie-redacteur Dries van den Elzen legt je in onderstaande de video alle details van de 720S uit.