Mercedes-Benz stopt met DTM, gaat naar Formule E

Vanaf 2019 zijn alleen Audi en BMW nog over in de DTM. Mercedes-Benz stopt ermee en gaat zich richten op Formule E. Geen verrassing, want het merk wil natuurlijk aandacht voor zijn aankomende elektromerk EQ. Audi en BMW overwegen nu ook om zich terug te trekken uit de DTM.



Het wordt lekker druk in de Formule E, want eerder deze maand kondigden zowel Audi als BMW aan ook actief te worden in de elektrische raceserie. Nou moeten we erbij zeggen dat Audi indirect al actief was, maar nu met een eigen team aan de start verschijnt. Andere merken die meedoen in de Formule E zijn onder meer Renault, DS, Jaguar, Faraday Future, NIO en Mahindra.

DTM-titels

Mercedes-Benz was vanaf eind jaren tachtig actief in de DTM en bleef dat tot het laatste seizoen in 1996. Daarna was het merk erbij toen de raceserie in 2000 opnieuw werd opgestart. Mercedes-Benz won titels in 1991, 1992, 1994 en 1995. Vanaf 2000 won de fabrikant zeven keer het rijderskampioenschap en negen keer het constructeurskampioenschap.