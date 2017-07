Mercedes E-Klasse All-Terrain 4X4-2 is pas echt All-Terrain

Geintje van Mercedes-technicus Jürgen Eberle. De Duitser wilde weten of de wielophanging van de G 500 4×4² onder een Mercedes-Benz E-Klasse past. En dus creëerden hij en zijn collega’s deze E-Klasse All-Terrain 4×4².

De machine heeft een grondspeling van 42 centimeter en dat is meer dan het dubbele van de standaard E-Klasse All-Terrain. De 4×4² kan door 50 centimeter diep water waden. Ter vergelijking: de G 500 4×4² haalt slechts 10 centimeter meer. De wielen komen van de R-Klasse. Ze huizen in wielkasten die aan beide zijden ongeveer tien centimeter verder naar buiten steken.

Experiment

Onder de motorkap vinden we de 333 pk sterke 3,0 twinturbo V6 van de E400, die is gekoppeld aan een negentrapsautomaat. De Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain 4×4² is een experiment van een nieuwsgierige technicus, meer niet. Echter, als er nou maar genoeg mensen met flappen gaan zwaaien, wil Mercedes-Benz er misschien best een paar maken. Je weet het nooit.