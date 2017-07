‘Miljarden verspilt in ontwikkeling van zelfrijdende auto’

Er worden miljarden verspilt in de race om de eerste volledig autonome auto te bouwen. Dat zou blijken uit een onderzoek van het Amerikaanse consultancybureau AlixPartners LLP.

“Er zijn momenteel vijftig grote spelers die autonome software proberen te ontwikkelen”, zei John Hoffecker van AlixPartners LLC tegen Automotive News Europe. “Daarvan winnen er maar drie of vier, dus worden miljarden en miljarden dollars verspilt door partijen die op het verkeerde paard hebben gewed.”

Techreuzen

Volgens Hoffecker hebben traditionele autofabrikanten het moeilijk. Ze moeten opboksen tegen techreuzen als Alphabet en Apple, die niet alleen diepere zakken hebben, maar ook meer geld verdienen om de ontwikkeling van autonome auto’s te bekostigen. Autofabrikanten beloven volledig zelfrijdende auto’s binnen vier jaar. Ze gooien er enorme hoeveelheden geld tegenaan, om maar de eerste te zijn en dus de standaard te zetten.

Miljarden geïnvesteerd

“Wie als eerste autonoom gaat, heeft een groot voordeel”, aldus Hoffecker. “De verliezers hebben miljarden geïnvesteerd in hun eigen technologie, maar moeten waarschijnlijk toch de techniek kopen van de winnaar van de autonomierace.” Afgelopen jaar alleen al zijn er 195 samenwerkingsverbanden gesloten om zelfrijdende technologie te ontwikkelen, volgens Hoffecker. Die kunnen niet allemaal winnen.

Enorme veranderingen

AlixPartners denkt dat het onmogelijk is om nu al de winnaar te voorspellen. Hoffecker: “Er zullen enorme veranderingen plaatsvinden in de komende acht jaar. Wie aan de stop staat en wie niet, gaat binnen no time veranderen. De partijen die succesvol worden in de wereld van de autonome techniek kun je op de vingers van een hand tellen. Negentig procent van alle investeringen is dus verspilling geweest.”