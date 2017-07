Minder X-factor voor Mercedes-Benz X-Klasse

Minder spectaculair dan de Mercedes-Benz Concept X-Class die we in oktober vorig jaar te zien kregen maar wel de eerste premium pick-up van Mercedes. Hier de foto’s van de auto die vanavond in Kaapstad onthuld werd, maar rond november in de showrooms zal staan voor een prijs van 38.480 euro ex BPM/BTW.

Achterkant

Zoals zo vaak bij concepts zijn ze te mooi om waar te zijn, zo ook bij deze X-klasse. Deze productieversie is dus minder show maar ziet er nog steeds dik en als een Mercedes uit. Helaas moesten sommige mooie designelementen sneuvelen. Zo pinkten we een traantje weg omdat de spectaculaire achterkant van de concepts de productie niet haalden. Designer Bertand Janssen legt uit waarom: “Zo’n klep moet vooral praktisch zijn, dan gaat de verlichting die op je de concept zag stuk. Als je dat wel goed wilt maken dan lopen de kosten weer te hoog op”. Het design van de productieversie die op de techniek van de Nissan Navara is gebaseerd is, honderd procent Mercedes-Benz. “Alles wat je ziet is door ons ontworpen en gemaakt, er is geen plaatwerkdeel hetzelfde”.

Uitstraling

De X-Klasse moet vooral ook de eerste premium pick-up zijn volgens Mercedes en daarom uitstraling hebben. Daarom is ook gekozen voor design dat aansluit op de premium SUV’s en zie je dat de neus nu meer gelijkenis heeft met de bestaande modellen, onder de bumperlijn is het uniek pick-up. Het interieur lijkt nog wel sterk op de concept en is een mix van bestaande modellen en helemaal Mercedes met unieke geclusterde kleinere ronde luchtroosters. De bovenkant van het dasboard is luxe personenauto eventueel bekleed met leer, de onderste helft is meer pick-up en gemaakt van harde degelijke kunststoffen.

Dieselen

Drie nieuwe uitrustingniveau’s bedacht Mercedes-Benz voor de X-Klasse: PURE, PROGRESSIVE en POWER. Die laatste moet echt de lifestyle-versie zijn voor particulieren. Qua motorisering is er keuze uit drie krachtbronnen: twee viercilinder commonrail 2,3 liter diesels met vermogens van 163 en 190 pk en halverwege 2018 volgt dan nog een V6 diesel met 258 pk/550 Nm koppel. De X is er met achter- of vierwielaandrijving en handgeschakeld of met zeventraps automaat.

LIVE ONTHULLING

Bekijk hieronder live de onthulling van de X-KLasse: