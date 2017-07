Mitsubishi XM Concept gaat als Expander in productie

Mitsubishi gaat op de Renault Espace-toer met zijn nieuwe kleine crossover, die waarschijnlijk Expander gaat heten. Het model is bedoeld voor Zuid-Oost Azie en is een kruising tussen een SUV en een MPV.

Hoewel, we kunnen beter zeggen dat Renault met de Espace op de Mitsubishi-toer ging. Want het Japanse merk heeft al sinds 2007 de Delica D:5 in het programma. Die grote MPV staat hoger op zijn poten dan een normale ‘people carrier’ en heeft standaard vierwielaandrijving. Hij biedt plaats aan maximaal acht personen.

Zeven personen

Terugkomend op de kleine crossover van Mitsubishi. De Expander is de productieversie van de XM Concept en maakt op 25 juli zijn debuut op de Gaikindo Indonesia International Auto Show. Het model wordt aangedreven door een 1,5 liter turbomotor, biedt plaats aan zeven mensen en heeft (uiteraard) een flexibel interieur. Net als de Delica heeft de nieuwe Mitsubishi een relatief grote grondspeling.

Mitsubishi XM Concept (2016)

Mitsubishi Delica D:5 (2007)