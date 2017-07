Nederlander Amko Leenarts nieuwe ontwerpbaas Ford

De Nederlander Amko Leenarts is benoemd tot ontwerpdirecteur bij de Europese tak van Ford. Hij was in de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor het interieurdesign bij Ford.

Leenarts werkte van 2000 tot en met 2012 bij PSA Group, waar hij zich eveneens bezighield met interieurdesign. De Nederlander volgt bij Ford Joel Piaskowski op, die opschuift naar de positie van wereldwijde designbaas. Piaskowski werkte eerder bij General Motors, Hyundai en Mercedes-Benz.

Ford Mondeo

Volgens het Britse Autocar is het ontwerp van de volgende generatie Ford Focus al bevroren, dus zal de eerste grote uitdaging voor Leenarts waarschijnlijk de nieuwe Mondeo zijn. Fords middenklasser komt waarschijnlijk over ongeveer drie jaar op de markt.