Nieuwe A8 is nieuw startpunt voor Audi

Volgens Audi is het puur toeval dat de autobouwer zijn nieuwe familiegezicht en designstijl op het vlaggenschip A8 introduceert. “Dat valt nu zo samen”, legde Audi’s designbaas Marc Lichte eerder aan Autovisie uit. “Maar het is wel mooi dat we met ons topmodel een nieuwe start maken”.

De nieuwe A8 is tot stand gekomen onder supervisie van Marc Lichte. Het is het eerste Audi-model dat onder zijn leiding is ontworpen. Lichte wijzigde de ontwerprichting voor het merk en de A8 is het eerste model dat volgens die designfilosofie is getekend. In de toekomst krijgen de verschillende modellen grotere onderlinge verschillen. Overigens arriveert het volgende model al zeer spoedig. Dat wordt de A7, die zich nog dit jaar laat zien.

Bumper tot bumper

De nieuwe generatie A8 is de vierde editie sinds 1994. Lichte en zijn team hebben een flink model neergezet. Van bumper tot bumper reikt de limousine tot liefst 5,17 meter. De Lang-uitvoering brengt de wagenlengte zelfs op 5,30 meter. Dat verschil van 13 cm bevindt zich tussen de voor- en achteras en komt geheel ten goede aan de achterpassagiers, die zodoende over meer beenruimte beschikken. In een later stadium brengt Audi een nog langere variant.

AI Traffic Jam Pilot

Audi noemt de A8 zijn meest innovatieve auto ooit. De auto beschikt over nieuwe voorzieningen, die bijvoorbeeld deels autonoom rijden mogelijk maken. Zo introduceert de autobouwer op de sedan zaken als Remote Parking Pilot, waarmee de auto via een druk op een app op de smartphone een parkeervak of -garage kan in- en uitrijden. De bestuurder hoeft daarvoor niet in de auto te zitten. Onder de noemer AI Traffic Jam Pilot kan de A8 tot de relatief lage snelheid van 60 km/h in fileverkeer zelfstandig rijden (inclusief accelereren en remmen) en tussen de wegmarkeringen te blijven. Het is mogelijk om daarbij het stuurwiel los te laten. De chauffeur zou zich dan op het digitale instrumentarium kunnen richten. Audi monteert twee schermen, die zich middels vingerdrukken of handgebaren laat bedienen. Via het tweede scherm zijn bijvoorbeeld airconditioning en comfortverhogende voorzieningen te bedienen.

De nieuweling beschikt over een actief onderstel. Wanneer de techniek aan boord signaleert dat een aanrijding onvermijdelijk is, dat wordt de auto maximaal 80 mm hoger op de wielen gezet. Volgens de fabrikant wordt zo de botsenergie naar de sterkste crashzones gestuurd. Het zou volgens het merk de krachten op de inzittenden tot wel 50% verminderen.

V6, V8 en W12

Audi start de levering van de A8 in december. Bij de marktintroductie is keuze uit twee V6-motorversies, een 340 pk sterke 3.0 TFSI en een 3.0 TDI met 286 pk. Op basis van de benzine-V6 volgt later een E-tron-versie, die aan de 3.0-motor een elektromotor koppelt. Met de 449 pk sterke aandrijflijn onder de kap is het mogelijk om 50 km volledig elektrisch te rijden. Audi zal de A8 tevens aanbieden met de benzinemotoren 4.0 TFSI (460 pk) en een 6.0 W12 en de diesel 435 pk sterke 4.0 TDI. De prijsstelling wordt later bekend gemaakt. In Duitsland wordt de auto enkele duizenden euro’s duurder dan voorheen, van 84.000 euro naar 90.600 euro. Bij ons begon de auto bij 101.905 euro.

Audi A8

Audi A8 L: