Nieuwe generatie Audi A8 al in Nederland gespot

Da’s snel! Het lijkt de Overtoom wel. De kersverse Audi A8 is nog maar net onthuld of hij rijdt al in Nederland rond. Op een trailer achter een Audi Q7 wel te verstaan.

Kunnen we meteen een beetje beoordelen of de A8 schuin van achteren nou wel of niet op de Lincoln Continental lijkt. Euh… Ja, dat lijkt hij. Hoe dan ook, de foto’s zijn een beetje onscherp, maar als we goed kijken, zien we dat dit een Audi A8 L is. De 5,30 meter lange versie van de limousine dus (de normale meet 5,17 meter).

Levering in december

Audi start de levering van de A8 pas in december. Hij is dan te bestellen met een 3.0 TFSI (340 pk) of een 3.0 TDI (286 pk). Later volgen een 449 pk sterke A8 E-tron, een 4.0 TFSI met 460 pk, een 4.0 TDI met 435 pk en een 6.0 W12. Wat de auto in Nederland gaat kosten is nog niet bekend. In Duitsland is hij een paar duizend euro duurder geworden.