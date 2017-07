Twaalf nieuwe Porsches in vlammen op bij G20-top Hamburg

Er is een G20-top gaande in Hamburg en tienduizenden mensen hebben die gelegenheid aangegrepen om te protesteren. Eentje daarvan heeft het schijnbaar niet zo op Porsches.

Bij de Porsche-dealer in Hamburg gingen gistermorgen vroeg twaalf gloednieuwe Porsche Boxsters, Caymans, 911’s en Macans in vlammen op. Volgens de brandweer is het vuur zo goed als zeker aangestoken, waarschijnlijk door een of meer G20-protestanten. Porsche schat de financiële schade op meer dan een miljoen euro.

Negentien landen en EU

De G20 bestaat uit negentien landen en de Europese Unie. De twintig leden zijn goed voor ongeveer tachtig procent van alle wereldhandel en twee derde van de wereldbevolking. Ze komen ieder jaar bij elkaar om te praten over de wereldeconomie. Er is veel kritiek op de G20 en iedere G20-top is het toneel van massale protesten.