Nieuwe Subaru Impreza komt ook naar Nederland

De kogel is door de kerk. Subaru gaat de nieuwe Impreza ook in ons land aanbieden. De vijfdeurs hatchback debuteert voor de Europese markt in september op de IAA-autoshow in Frankfurt. Kort daarna start de levering op de Nederlandse markt.

De laatste generaties van de Impreza werden niet in Nederland aangeboden. De importeur zag toen weinig marktpotentieel in het model en besloot om zich de moeite te besparen. Met de nieuwe editie is het volgens de importeur een ander verhaal. Het totaalpakket van de Impreza is veel beter, zo stelt het importbedrijf, waardoor de Impreza ten opzicht van zijn tegenstrevers concurrent in de markt kan worden gezet. De fabrikant zet met de standaard vierwielaangedreven Impreza in op een lager wagengewicht, hoger veiligheidsniveau en dynamische rij-eigenschappen. De nieuweling is gebaseerd op Subaru’s fonkelnieuwe platform, dat de basis voor alle toekomstige modellen vormt.

Prijzen

Subaru laat zich nog niet uit over het leveringsprogramma van de Impreza. Ook de prijzen laten nog even op zich wachten. De huidige Japanese Car of the Year komt er waarschijnlijk met een 1.6- en 2.0-benzinemotor. Het huidige type, dat onder andere in Zwitserland wordt aangeboden, is er ook met een dieselmotor. Subaru lanceerde de nieuwe generatie Impreza in april 2016 op de New York International Auto Show. Vervolgens ging de hatchback in de Verenigde Staten, Canada en Japan in de verkoop. In die landen wordt de hatchback met alleen een 2.0-benzinemotor verkocht.

Sinds 1992

De Impreza maakt al sinds 1992 onlosmakelijk deel uit van Subaru’s modellengamma, ook al werd het model enige tijd niet in Nederland geleverd. Van de productlijn zijn tot op heden 2,5 miljoen stuks verkocht, waarvan 250.000 in Europa. Bijna 9.000 stuks vonden een Nederlandse koper.

