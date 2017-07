Opel Insignia wint Autovisie triotest

Het was op en rond onze testbaan in Lelystad geen gelopen race voor de Opel Insignia, want de strijd met geduchte concurrenten als de Kia Optima en de Ford Mondeo was stevig. Alledrie zijn het grote sedans waarmee je goed zaken kunt doen maar waar je familie en vrienden in weekenden en op vakantie ook niet over zullen klagen…

Winnaar

De geteste auto’s hebben een standaardprijs tussen de 35 en een kleine 40 mille. In de uitvoering zoals we getest hebben is het prijsverschil kleiner, want de Ford en Opel kosten allebei dik 41 mille en de Kia kost in de geteste uitvoering 44.120 euro. De Opel won de test omdat hij overtuigde met zijn aandrijflijn, comfort, interieurruimte en rijeigenschappen. Wil je de hele test lezen, geef je dan hieronder op! We sturen je dan de hele test als pdf toe.