Peters Proefrit #7: Jaguar S-Type R (2003)

Voor minder dan 8000 euro is tegenwoordig een Jaguar S-Type R met 400 pk en een gillende compressor te koop. In 2003 kostte deze Britse sportsedan met 400 pk nog ruim 100.000 euro. Een aantrekkelijk aanbod of is het te mooi om waar te zijn? In Peters Proefrit geeft Autovisie testredacteur Peter Hilhorst het antwoord.