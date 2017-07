Prijzen Jaguar E-Pace lopen van 48.300 tot 82.650 euro

Om nog even terug te komen op de Jaguar E-Pace. Die is er in Nederland vanaf 48.300 euro. De voorlopig duurste variant van Jaguars compacte SUV mag voor minimaal 82.650 euro mee naar huis.

De instapper is een 150 pk sterke 2,0 liter turbodiesel met voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak. Deze kost 48.300 euro. Wie voor vierwielaandrijving kiest, moet 53.850 euro neertellen en wie ook nog een negentrapsautomaat wil hebben, betaalt sowieso 58.650 euro.

Dan is er dezelfde 2,0 liter turbodiesel, maar dan met 180 pk. Prijs met handbak? 56.000 euro. Prijs met automaat? 60.750 euro. De 240 pk-variant is altijd gekoppeld aan een negentrapsautomaat en moet 76.050 euro opleveren.

Beide benzinemotoren zijn eveneens 2,0 liter groot en leveren 250 en 300 pk. Ze kosten respectievelijk 61.600 en 75.600 euro. Van de E-Pace met 180 pk-diesel en 250 pk-benzinemotor levert Jaguar in het eerste jaar een First Edition. Die eerste is er voor 81.800 euro en die tweede voor 82.650 euro.