Geen introductie meer nodig: Renault Mégane R.S. lekt weer

De nieuwe Renault Mégane R.S. is misschien wel de meest gelekte vierwieler ter wereld. Liefhebbers die nu nóg niet weten hoe hij eruit ziet, hebben de laatste maanden onder een auto geleefd (om te sleutelen waarschijnlijk). Dus voor die mensen is de Mégane R.S. hier nog een keer.

Deze patenttekeningen zijn op 26 juni geregistreerd en tonen de Renault Mégane R.S. in vol ornaat. Nou is de gewone Mégane al een knappe auto, maar in R.S.-vorm staat er helemaal wat. Met dank vooral aan grotere wielen, een dikke centrale uitlaat en die Clio III R.S.-achtige luchtuitlaten in de voorste wielkasten.

Renault introduceert de Mégane R.S. pas in september. Er zijn dan ook nog geen officiële specificaties bekend. Het is echter vrijwel zeker dat de auto een viercilinder turbomotor met meer dan 300 pk krijgt. De Mégane R.S. krijgt vierwielsturing mee en wordt naar verluidt leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een automaat met dubbele koppeling.