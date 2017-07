‘Renault Sport wil elektrische Zoe R.S.’

Renault Sport ziet een hot hatch-versie van de Zoe wel zitten. Directeur Patrice Ratti heeft dat bevestigd tegenover Autocar. “We denken erover om een Zoe R.S. te bouwen, maar we moeten daar goed induiken, dus dat duurt nog even.”

“Batterijen zijn inmiddels zo goed dat het haalbaar is om een Zoe R.S. te bouwen”, aldus Ratti. “Dat was een paar jaar geleden nog niet het geval. Dus ja, wij zijn met onze eerste verkenningen begonnen. Een Renault Sport-auto moet een uitstekend weggedrag hebben en dat is de uitdaging bij een elektrische auto. Het hoge gewicht van de batterij en een wendbaarheid waar we trots op kunnen zijn, gaan moeilijk samen.”

Renault Zoe E-Sport Concept

Ratti: “De ongelofelijke acceleratie van een elektrische auto past goed bij Renault Sport. Renault is bovendien een voorloper op het gebied van elektrische voertuigen en wij zijn van plan om dat te blijven en uit te bouwen.” Eerder liet Renault al de Zoe E-Sport Concept zien. Een 1400 kilogram wegend studiemodel met 460 pk en 640 Nm. Van 0 naar 100 km/h? In 3,2 seconden. Van 0 naar de top van 210 km/h? In 10 seconden!