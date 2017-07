Renaults ‘yellow teapot’ blaast opnieuw stoom af

Renault heeft geleerd van de Twingo-nagellak en komt nu met iets veiligers: een theepot in de kleuren van de Renault RS01. En dat is niet voor niets. Want die allereerste Formule 1-auto van Renault kwam regelmatig dampend de pits in.

Want ja, ook eind jaren zeventig bleven de F1-wagens van Renault niet heel. De RS01 was de eerste turboauto in het startveld (hij had ook als eerste radiaalbanden), maar werd helaas geplaagd door de nodige kinderziektes. Hij kwam zelfs zo vaak rokend langs de baan te staan, dat hij door andere teams de ‘yellow teapot’ werd genoemd.

Zie daar de reden dat deze theepot bestaat. Het is veertig jaar geleden dat de Renault RS01 over de wereldcircuits strompelde. Vooruit, hij was experimenteel in het begin. Een proefballonnetje. Dat verklaart misschien waarom de RS01 in 1977 in vier van de zeventien races uitviel en in 1978 zelfs in negen van de zeventien races. Wel een mooie theepot trouwens, dit. Hij is er vanaf september in een oplage van veertig (te koop in het Atelier Renault voor 129 euro).