Déjà vu: De nieuwe Rolls-Royce Phantom oogt bekend

De oude adel is conservatief. Die schrok zich in 2003 een hoedje toen Rolls-Royce de bijna karikaturaal gestileerde Phantom onthulde. Dit keer zal er niemand van zijn stoel vallen, want de nieuwe Phantom lijkt weinig af te wijken van zijn voorganger.

Het model – de achtste generatie van de Phantom – wordt op 27 juli pas officieel geïntroduceerd, maar kennelijk heeft iemand al beslag weten te leggen op een brochure of een configurator. Deze foto’s (ze zijn een beetje scheef) doken op op de Chinese website Autohome en tonen een duidelijk nieuwe, maar ook vrij bekend ogende luxelimousine.

Mulsanne-achtig

Hij kijkt wat frisser uit zijn koplampen en heeft een iets sierlijker aflopende daklijn. Door dat laatste lijkt hij een wat Bentley Mulsanne-achtig profiel te hebben gekregen. In het interieur zien we dat de traditionele klokkenwinkel is vervangen door een digitaal display. De rest van het dashboard is gewoon weer erg Rolls-Royce. Subtiel en rustig gestileerd, met zo min mogelijk knoppen.