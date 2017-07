‘No compromise’: Rolls-Royce slaat hybridetechniek over

Rolls-Royce laat hybridetechniek links liggen. Elektrische aandrijving is wel een optie voor het merk, aldus directeur Torsten Müller-Otvös. Maar alleen als de tijd echt rijp is.

“Elektrische aandrijving is de toekomst”, zegt Müller-Otvös tegen Autocar. “En wij gaan niet aan een tussenstap als hybridetechniek beginnen. […] Onze klanten willen absolute luxe, dus is er geen plaats voor imperfecties. Een compromis, want dat is hybridetechniek eigenlijk, is echt onacceptabel voor ons.”

“Kopers van een Rolls-Royce willen geen proefkonijnen zijn”

Müller-Otvös geeft echter wel toe dat het nog lang zal duren voordat Rolls-Royce op de elektrische toer gaat. Volgens hem stapt het merk pas in als de techniek – waaraan eigenaar BMW volop werkt – genoeg is uitontwikkeld. “Kopers van een Rolls-Royce willen geen proefkonijnen zijn voor nieuwe technologie”, zegt hij.

Hetzelfde geldt voor autonome technologie. In de toekomst zullen Rolls-Royces ermee worden uitgerust, maar “het heeft geen prioriteit”, aldus Müller-Otvös. “Veel van onze klanten hebben chauffeurs, dus is er nog nooit iemand naar mij toegekomen die zei: ‘Torsten, waar blijft nou toch die autonome Rolls-Royce?'”