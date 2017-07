McLaren en Ron Dennis na 37 jaar uit elkaar

Ron Dennis houdt het na 37 jaar voor gezien bij McLaren. Hij heeft zijn aandeel van 25 procent in de McLaren Technology Group en 11 procent in McLaren Automotive verkocht voor naar verluidt 275 miljoen pond (ruim 313 miljoen euro).

Dennis was sinds 1980 betrokken bij het Formule 1-team van McLaren, leidde het team dat de legendarische McLaren F1 ontwikkelde en stond aan de wieg van het huidige McLaren Automotive. Hij raakte in 2014 om onbekende redenen in conflict met de mede-eigenaren van McLaren. Dennis probeerde ze vervolgens uit te kopen, maar kreeg niet het benodigde kapitaal bij elkaar. Eind 2016 werd hij bij McLaren op een zijspoor gezet. En nu heeft Dennis helemaal niets meer van doen met het bedrijf dat hij groot maakte.

Het aandeel van Dennis is klaarblijkelijk verdeeld over de twee grootste aandeelhouders in McLaren: TAG Group en de Bahrain Mumtalakat Holding Company. Sjeik Mohammed Bin Essa Al Khalifa, directielid van de Bahrain Mumtalakat Holding Company, wordt de algemeen directeur van de nieuw opgerichte McLaren Group. Daaronder vallen de McLaren Technology Group (directeur: Zak Brown) en McLaren Automotive (directeur: Mike Flewitt).

Ron Dennis werd afgelopen maand zeventig. Hij werkte in totaal 51 jaar in de Formule 1, waarvan 37 jaar bij McLaren. In 1980 ging het niet goed bij het Formule 1-team van McLaren. Dennis werd aangesteld als directeur en leidde het team al snel naar succes. In de jaren dat Dennis actief was bij McLaren haalde het team 158 raceoverwinningen en 17 wereldkampioenschappen. Dennis was ook teamleider toen de McLaren F1 in 1995 de overwinning op Le Mans pakte.