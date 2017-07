Superzeldzame Lamborghini Centenario in Nederland afgeleverd

Nederland is een extreme, kostbare en exclusieve supercar rijker, nu Lamborghini Leusden de Centenario heeft afgeleverd. De gefortuneerde koper heeft zijn nieuwe collectors item vandaag opgehaald.

Is de Centenario al van huis-uit een bijzondere creatie, de Nederlandse koper heeft de supercar in een nog opvallender jasje gestoken. De zwarte koolstofvezel carrosseriedelen zijn voorzien van gele kleurvakken. Daarmee is de koper ervan verzekerd dat er van zijn Centenario geen tweede bestaat.

Eén

Nu zijn er van de Centenario al helemaal niet veel exemplaren, want de fabrikant uit het Italiaanse Sant’Agata Bolognese heeft de totale oplage beperkt tot 40 stuks, waarvan 20 Coupés en 20 Roadsters. De 40 stuks zijn over de hele wereld verdeeld en één is op transport naar Nederland gezet. Overigens waren al die auto’s in een oogwenk uitverkocht. Al ruim voor de officiële onthulling hadden zich meer kopers gemeld dan er auto’s gebouwd zouden worden.

Jubileum

Met de Centenario brengt Lamborghini een ode aan de grondlegger van de roemruchte Italiaanse sportwagenfabrikant, Ferruccio Lamborghini. Hij zou in 2016 exact 100 jaar zijn geworden, ware het niet dat hij in 1993 overleed. De naam Ferruccio komt niet terug in de naamgeving van de auto. De oprichter van het legendarische merk heeft feitelijk maar korte tijd aan het roer van Lamborghini gestaan. In 1974, elf jaar na de oprichting van het automerk, verkocht de Italiaan de laatste aandelen in het autobedrijf. De huidige eigenaar (Audi) kiest voor Centenario LP770-4, waarbij ‘Centenario’ Italiaans voor eeuwfeest is en dus verwijst naar de 100e geboortedag van Ferruccio. LP staat voor de in lengterichting geplaatste V12-motor achter de voorstoelen, terwijl 770 duidt op het vermogen en 4 de vierwielaandrijving benadrukt. In het geval van de gelimiteerde supercar zou de 4 ook kunnen duiden op de vierwielbesturing. De auto is grotendeels van koolstofvezel vervaardigd en wordt met de hand gebouwd.

Waarde

Of de ‘Nederlandse’ Centenario veelvuldig op de weg te vinden zal zijn, is de vraag. De kopers geven aan dat de auto bedoeld is om van te genieten. Gezien zijn ufo-design zou de supercar mogelijk continu in de file van verbaasde medeweggebruikers staan dan op de Autobahn zijn opgegeven topsnelheid van 350 km/h kunnen aantikken. Om over de waarde van de auto nog maar te zwijgen. De auto is ondanks dat hij nu de showroom is uitgereden, meer waard dat toen hij de showroom binnen reed.