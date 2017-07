Elon Musk: ‘Tesla Model 3 vrijdag in productie’

Belangrijk nieuws voor al die 400.000 mensen die een Tesla Model 3 hebben besteld. De compacte elektrosedan gaat aankomende vrijdag in productie. Op 28 juli krijgen de eerste dertig klanten hun Model 3.

Dat heeft Tesla-baas Elon Musk enkele uren geleden op Twitter gezegd. Volgens hem voldoet de Model 3 nu – twee weken eerder dan gepland – aan alle wettelijke eisen om in productie te kunnen gaan. Op 28 juli worden de eerste dertig exemplaren tijdens een ‘handover party’ aan kopers overhandigd.

LEES OOK: DASHBOARD TESLA MODEL 3 IS MINIMALISME TEN TOP

Musk schrijft tevens dat de Model 3-productie de komende maanden gaat stijgen, van 100 auto’s in augustus, naar 1500 in september en uiteindelijk naar 20.000 in december. Dat moet ook wel, want zoals in de eerste zin van dit verhaal geschreven: er zijn wereldwijd ongeveer 400.000 mensen die een ‘pre order’ hebben geplaatst.