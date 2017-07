‘Vierwielaandrijving voor toekomstige McLarens’

Moderne supersportwagens komen qua vermogen steeds dichter bij de grens van wat alleen de achterbanden aankunnen. Dus denkt inmiddels ook McLaren erover om vierwielaandrijving te introduceren.

“We zijn er nog niet, maar we komen dicht bij de limiet”, aldus McLaren-directeur Mike Flewitt tegenover Car and Driver. “We hebben [de introductie van vierwielaandrijving] nog niet in de planning staan, maar we denken dat we wel die kant op moeten.”

Als McLaren met vierwielaandrijving komt, zal het geen mechanisch systeem zijn. Een elektromotor moet dan de voorwielen aandrijven. “Onze hybride architectuur is heel flexibel”, zegt Flewitt. “Het is gewoon niet handig om met een as te werken die van achteren naar voren loopt.”

Flewitt liet daarbij nog een proefballonnetje op. “Ik wil nog meer gewicht kunnen besparen. Raceauto’s hebben geen subframe achter, dus is het gewoon ‘carbon tub’, motor en versnellingsbak. Ik weet niet of we dat ook in een straatauto kunnen doen, maar als het lukt, zou dat geweldig zijn.”