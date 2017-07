Peperdure Toyota Yaris GRMN laat spierballen rollen

Toyota is met de Yaris WRC actief in het Wereldkampioenschap Rally. En daarvan moet de gewone Yaris op imagogebied natuurlijk profiteren. Daarom introduceert Toyota deze 212 pk sterke hot hatch, de Yaris GRMN.

GRMN doet ons de hele tijd denken aan het woord ‘grommen’, maar daar heeft het niets mee te maken. Toyota en autonamen is over het algemeen geen gelukkige combinatie (Avanza, Belta, Innova, Kluger, Passo, Reiz, noem maar op) en ook deze Yaris GRMN is wat dat betreft iets te gekunsteld. De afkorting staat namelijk voor Gazoo Racing Meisters of Nürburgring. In Japan worden al enkele jaren sportieve GRMN-modellen geleverd. De Yaris is hier in Europa de eerste.

Begrensd op 230 km/h

Hij wordt aangedreven door een 1,8 liter viercilinder motor, die niet door een turbo wordt opgejaagd, maar door een supercharger. Dat geeft hem waarschijnlijk zo’n lekker jankend geluidje, maar krikt de 1.8 ook op tot 212 pk en 249 Nm koppel. De topsnelheid van de 1135 kilogram wegende Yaris GRMN is begrensd op 230 km/h (hoe hard zou hij lopen zonder teugels?). De acceleratie naar 100 km/h moet in ongeveer 6,3 – 6,5 seconden verlopen.

Verder heeft Toyota het behoorlijk serieus aangepakt. De Yaris GRMN ligt 24 millimeter lager, staat op 17 inch lichtmetalen wielen van BBS, heeft geventileerde remschijven aan de voorkant en speciale schokdempers van Sachs Performance. Zijn carrosserie is uitgevoerd in de kleuren van Toyota Gazoo Racing en aangekleed met een centraal geplaatste uitlaatpijp, een dakspoiler en een achterdiffuser. In het interieur vinden we sportstoelen, een sportstuur en aluminium pedalen terug.

Veel duurder

De Yaris GRMN is beperkt leverbaar, volgens Toyota. Hij kost 46.490 euro en kan via de Toyota-website worden gereserveerd. En ja, hij is met 212 pk krachtiger dan de meeste van zijn concurrenten, maar hij is ook ontzettend veel duurder. Ter vergelijking: de 29.900 euro kostende Peugeot 208 GTi levert 208 pk en de 30.290 euro kostende Renault Clio R.S. levert 200 pk. Bij Renault kun je echter ook 220 pk krijgen in de Clio R.S. Trophy. Dan nog kost de auto ‘slechts’ 33.990 euro.