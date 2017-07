Trainingspak voor Opel Insignia: de Insignia GSi

Een sportievere aankleding, maar niet meer pk’s. Opel stoft vandaag een bekende aanduiding af en lanceert de Insignia GSi. Toch blijft het niet alleen bij uiterlijk vertoon…

Onderstel

Na jaren van afwezigheid is de aanduiding ‘GSi’ terug. Betekende het vroeger nog vrijwel altijd meer vermogen, nu staat het voor een sportief uitrustingsniveau. Denk aan ST-Line van Ford of R-Design van Volvo. Wel kiest Opel ervoor om de GSi alleen met de voorlopige topmotorisering te leveren, de 2,0 liter turbomotor met 260 pk. Motorisch mag hij dan niet aangepakt zijn, dat geldt niet voor het onderstel. De veren zijn ingekort en er zijn adaptieve ‘FlexRide’ dempers gemonteerd. De Insignia GSi staat op 20 inch grote wielen, met Michelin Pilot Sport 4 S banden. Over sportieve aspiraties gesproken…

Rondetijden

Het is dan weliswaar geen OPC, de Insignia GSi doet op de Nürburgring niet onder voor zijn 65 pk sterkere Insinia OPC van de vorige generatie. De Insignia GSi is dan ook 150 kilogram lichter en beschikt ook nog eens over ‘Torque Vectoring’, wat zorgt voor een beter bochtgedrag. Ook is hij uitgerust met een speciale ‘Competition’-modus, die te activeren is door twee keer op de ESP-knop te duwen. De tractiecontrole is dan volledig uitgeschakeld, zodat er zelfs licht driftwerk mogelijk moet zijn.

Schakelen

Bij spoilers en grote luchtinlaten aan de buitenkant hoort ook een sportiever interieur. Opel monteert daarom nieuwe sportstoelen in de Insignia GSi. Die stoelen zijn niet alleen op alle mogelijke manieren in te stellen, maar ook voorzien van verwarming, ventilatie en een massagefunctie. Het stuurwiel, dat voorzien is van schakelpeddels, heeft een afgevlakte onderkant en de hemelbekleding is zwart.

Frankfurt

Opel trekt in september officieel het doek van de Insignia GSi. In het laatste kwartaal van dit jaar is hij vervolgens te bestellen. Aangezien de Insignia met de 260 pk sterke turbomotor nu al in de prijslijst staat 58.495 euro (waarvan 27.240 euro BPM!!), moet je rekenen op minimaal 60.000 euro voor deze nieuwe sportieve variant. Later volgt overigens ook nog een dieselversie.