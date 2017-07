Volkswagen: ‘In 2025 ontstaat groot tekort aan batterijen’

Een tekort aan olie wordt straks niet het probleem, maar een tekort aan lithium ion-batterijen. Dat denkt althans Volkswagen. Volgens het merk zijn er tegen 2025 ruim veertig ‘Tesla Gigafactories’ nodig om aan de vraag te voldoen.

Een jaar geleden voorspelde ontwikkelingsdirecteur Ulrich Eichhorn dat Volkswagen in 2025 voor ongeveer 200 gigawattuur aan elektriciteit (uit lithium ion-batterijen) nodig heeft. Hij gaat er dan vanuit dat tegen die tijd 25 procent van alle verkochte Volkswagens elektrisch zal zijn. In juni 2016 had Volkswagen-baas Matthias Mueller het nog over 150 gigawattuur aan elektriciteit, aldus Automotive News Europe.

“Een oplossing zou zijn: batterijcellen met een hogere energiedichtheid”

Volkswagen denkt nu dat dat cijfer kan oplopen tot 1,5 terawattuur voor de gehele auto-industrie. Tenminste, als in 2025 ieder merk 25 procent van zijn modellengamma elektrisch aanbiedt. Voor die hoeveelheid batterijen zijn meer dan veertig Tesla Gigafactories met een jaarcapaciteit van 35 gigawattuur nodig.

Een oplossing voor het probleem zou moeten komen uit technologische ontwikkelingen op batterijgebied, zoals cellen met een hogere energiedichtheid. Dan zouden er minder fabrieken nodig zijn voor hetzelfde aantal gigawattuur. Volkswagen werkt eraan, maar volgens Eichhorn duurt het nog wel vijftien jaar voordat die techniek op de markt komt.