Volkswagen Gen.E: Futuristische elektro-Golf

Als je een Volkswagen XL1 opblaast tot Golf-achtige proporties krijg je dit: de Volkswagen Gen.E. En daar moeten we het min of meer bij laten, want Volkswagen schuift ons alleen twee foto’s in de mik en houdt zich verder stil.

De Gen.E is een elektrische auto, die op een volle lading zo’n 400 kilometer ver moet kunnen komen. Dat somt de gegeven informatie wel zo’n beetje op. Maar natuurlijk hebben we de foto’s… Dus kunnen we zien dat de Gen.E een hoekig, redelijk Polo- en Golf-achtig uiterlijk heeft, met een stel ‘zwevende’ c-stijlen à la Ford GT.

“De Volkswagen Gen.E heeft ‘zwevende’ c-stijlen à la Ford GT“

Achter het logo in de neus zitten twee laadcontacten en op foto twee staat een laadrobot met een bijpassende aansluiting. Typische concept car-geintjes zijn de piepkleine zijspiegels (camera’s ongetwijfeld) en de vleugeldeuren die tot in het dak doorlopen. Bovendien kunnen we in de voorbumper de nodige sensoren voor autonoom rijden ontwaren.

LEES OOK: VOLKSWAGEN UP GTI SLUIT DIRECT AAN BIJ GTI TREFFEN

Wat gaat er met deze Gen.E gebeuren? Het model is ongetwijfeld een voorbode van een of andere elektrische hatchback die Volkswagen in ontwikkeling heeft. Na het catastrofale dieselgate zet het merk uit Wolfsburg vol in op elektromobiliteit. Tesla heeft misschien een voorsprong, maar Volkswagen wil de grootste worden als het op stekkerauto’s aankomt.