Volvo introduceert vanaf 2019 alleen nog maar elektrische auto’s

Volvo houdt niet van half werk, zo blijkt. De Zweedse fabrikant heeft aangekondigd vol in te zetten op elektrische aandrijving. Dat betekent dat alle nieuwe Volvo’s die vanaf 2019 worden geïntroduceerd elektrisch zijn of een hybridesysteem hebben.

Volgens Volvo volgt de rigoureuze stap op de toenemende vraag vanuit de klant. “Mensen willen meer elektrische auto’s”, aldus Volvo-directeur Håkan Samuelsson. “En wij willen aan die huidige en toekomstige vraag voldoen.” Daarom brengt Volvo tussen 2019 en 2021 vijf volledig elektrische auto’s op de markt. Drie daarvan zullen Volvo’s zijn. Twee worden onder het performancemerk Polestar uitgebracht. De rest van het Volvo-gamma – benzine en diesel – zal bestaan uit plug-in hybrides en zogenoemde ‘mild hybrids’ (hybrides zonder volledig elektrische modus).

Vanaf 2025 volledig klimaatneutraal

“Deze aankondiging betekent [bij Volvo – RS] het einde van de auto met alleen een verbrandingsmotor”, zegt Samuelsson. “Volvo wil tegen 2025 in totaal 1 miljoen elektrische auto’s en hybrides verkocht hebben. Dat menen we uiterst serieus. En dit plan is hoe we het gaan doen.” Daarbij denkt Volvo over acht jaar een volledig klimaatneutraal productieproces te kunnen hebben.