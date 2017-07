Polestar draait Volvo XC60 T8 klein beetje op

Polestar heeft zich ingehouden met de Volvo XC60 T8. Het origineel is al geen slapjanus, met zijn vermogen van 407 pk. Dus vond Volvo’s huistuner het genoeg om de aandrijflijn slechts licht te kietelen.

Na zijn Polestar-behandeling krijgt de plug-in hybride aandrijflijn van de Volvo XC60 T8 er 14 pk bij. Hij gaat dus van 407 naar 421 pk. Echter, volgens Polestar is er meer veranderd aan de auto. De gasrespons en de schakeltijden zouden respectievelijk beter en korter zijn.

Wat dit allemaal doet met de acceleratiecijfers van de XC60 T8 houdt Volvo gek genoeg voor zich. Het gewone model haalt 100 km/h in 5,3 seconden, dus zal de Polestar-variant misschien een tiende sneller zijn. Het theoretische verbruik van de XC60 T8 Polestar ligt ongewijzigd op 1 op 47,6. Polestar biedt overigens ook tuning aan voor de XC60 T5, T6, D4 en D5.

Polestar staat sinds kort op eigen benen. Volvo heeft er een apart merk van gemaakt, dat zich in de toekomst gaat richten op sportieve plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s. Polestar zou een soort elektrische BMW M of Mercedes-AMG moeten worden.